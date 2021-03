29 mar 2021

La influencerAmelia Bono siempre consigue sorprendernos llevando antes que nadie las prendas que más de moda se pondrán, las que están ya agotadas por lo bien que sientan o mostrándonos sus secretos beauty con los que se mantiene estupenda a los 40 años. Este fin de semana ya lo hacía con el vestido corto de Zara más original, pero el plato fuerte se lo tenía reservado para el domingo.

Echando mano de un refrán, Amelia nos enseñaba su nueva adquisición para esta primavera, un maxi vestido con estampado floral y volante en el bajo, que queda ideal con un cinturón para marcar la cintura.

Solo con este vestido y unas botas cowboy blancas, la empresaria consigue un look fresco, cómodo y muy desenfadado. Este tipo de vestidos tienen por sí mismos la fuerza suficiente para que no necesites recargar más tu estilo con accesorios complicados, por lo que sus botas blancas de & Other Stories suponen todo un acierto y potencian el efecto boho del vestido.

El vestido es de Oliver Shopping, con un escote en V muy favorecedor y un corte midi que permite lucir un calzado sin estridencias pero que potencie el efecto del vestido, como ha hecho Amelia. Al ser un vestido ancho, es recomendable añadirle un cinturón para marcar la cintura y conseguir un efecto estilizador muy favorecedor. Además, su precio no es ninguna locura, y puedes encontrarlo en la web de la marca granadina por 46,95 euros.

Lamentablemente, las botas cowboy blancas de Amelia Bono están agotadas en la web de & Other Stories. Solo puedes encontrarlas en negro y en el número 35 e incluso de esas quedan pocas existencias. Pero no te preocupes, porque, si te has encaprichado del conjunto, te damos otras opciones para combinar tu maxi vestido floral.

Nuestra primera opción puedes encontrarla en la nueva tienda multimarca About you por 159 euros. Se trata del modelo 'Elif' y están hechas en cuero con tacón cuadrado y ancho de 3 centímetros y aspecto de piel de reptil.

Nuestra siguiente opción es esta de Bosanova con detalle decorativo cosido en la calla y tacón cuadrado de 5,5 centímetros. Su precio es bastante más económico, 49,95 euros.

Y nuestra última opción son las botas de R. Polanski para Zapatos.es que están rebajadas y cuestan 93 euros. Su tacón es más alto que las anteriores, entre 7,8 y 9,1 centímetros y también tienen estampado de piel de reptil.

Como ves, tú también puedes copiar el look boho de Amelia Bono y ser la más bohemia de toda la primavera.