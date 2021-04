20 abr 2021

Tamara Falcó ha vuelto a demostrar que está explotando su papel como influencer al máximo y lo ha hecho con un nuevo look con el que confirma su elegancia y estilo. Un buen gusto para vestir que le viene de familia y que comparte con su hermana Ana Boyer -ficha este look con vestido midi y gabardina ideal-. Sin embargo, la forma de vestir de Tamara nos gusta aún más porque suele recurrir a prendas low cost accesibles para todas y eso es lo que ha ocurrido con su último estilismo. Después de arrasar con este conjunto de punto de H&M, ha triunfado en Instagram con un top negro muy original.

Tamara quiso compartir con millón de seguidores un look que, según ella explicó, se trata de una elección escogida para una noche especial. No sabemos si es para celebrar algún acontecimiento importante, si fue para una cena romántica o, por ejemplo, para un cumpleaños. Pero lo cierto es que la colaboradora de 'El Hormiguero' volvió a demostrar que la fórmula 'total black' es siempre un acierto.

Fácil de copiar, elegante, favorece y estiliza. Escoger un look formado por prendas negras es una forma de ganar sin arriesgar y Tamara lo sabe. Por ello, añadió a unos pantalones de pinzas con pernera ancha un top negro muy original que ha causado sensación entre sus followers, quienes no han tardado en preguntarle dónde lo había comprado.

Tamara no tuvo más remedio que desvelar que se trata de un top elástico de & Other Stories. Un modelo que con el que la ex concursante de 'MasterChef Celebrity' se ha unido a la moda de los tops asimétricos y que puedes encontrar en la web de la firma por 69 euros. Vale que no es de las prendas más asequibles que le hemos visto a Tamara, pero es una prenda original que nunca pasará de moda, que podrás usar un sinfín de veces y dar un toque sofisitcado a tus looks. ¡Causarás sensación como ella!