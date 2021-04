21 abr 2021

Nos encanta abrir el armario vintage de la famosas como ya lo hicimos con el de Isabel Preysler y los looks rejuvenecedores que llevó en los 90 con las tendencias que hoy podemos encontrar en el low cost.

Nuestro otro foco de inspiración siempre será Penélope Cruz, y no solo por algunos de sus cambios de look como este corte de pelo bob, también por este look con alpargatas de esparto o por nuestro último descubrimiento: Penélope tiene en su armario unos vaqueros tendencia que hay ahora mismo en Mango y que sientan de maravilla porque estilizan e incluso adelgazan.

Video: Los vaqueros que más te favorecen según tu figura

Un diseño que siempre vuelve y que adoran otras famosas como Alba Díaz y Vicky Martín Berrocal, que han demostrado que estos jeans son perfectos para llevar a los 20 y rejuvenecer a los 40. Se trata de unos jeans rectos con tiro alto, cierre de cremallera y botón clásico, pero con un detalle que marca la diferencia: el bajo con vuelta. Unos pantalones originales y super ponibles para el día el día por los que todo el mundo te preguntará. Penélope Cruz los llevó con unos zapatos de tacón nude, pero las posibilidades son infinitas.

Lo mejor es que hemos encontrados unos idénticos en Mango que está rebajados de 39,99 euros a 29,99 euros y disponibles en todas las tallas de la 34 a la 41.

Un modelo super atemporal que querrás llevarlo con botines y jersey de punto, tal y como propone la firma barcelona, pero también con sandalias, mules o bailarinas. En resumen, junto a todo el tipo de calzado cómodo que nunca falla y en cualquier época del año. ¿Te apuntas al efecto Penélope?