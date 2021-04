23 abr 2021

Aunque los tops han llegado a nuestros estilismos para que podamos vestir prendas favorecedoras y que nos permiten sobrellevar el calor, no tenemos que esperar a que llegue el buen tiempo para ponérnoslos. Porque nuestras firmas de moda favoritas ya han lanzado propuestas que rejuvenecen, favorecen y disimulan los básicos baratos o apostemos por la combinación de moda y nos los pongamos con nuestros pantalones y faldas beige. Y también para crear un look de diario perfecto con los tops de Massimo Dutti que no vamos a cansarnos de ponernos.

Disponibles en tonos tan apropiados para este momento de la temporada como el beige, el plata o el crudo, los cuatro tops que han llegado al catálogo de la firma en su última colección son ideales para combinarlos con cualquier pantalón y blazer y estar perfecta sin complicarnos la vida. Cuatro propuestas con diseños muy diferentes que seguro que a ti también te conquistan.

Uno de nuestros favoritos es este top túnica de cuello drapeado en color beige que no tienen mangas y viene con cinturón con estilo lazada a tono. Con bajo con aberturas laterales tiene un precio de 49,95 euros y está disponible entre las tallas XS y L.

También nos apetece mucho ponernos, por ejemplo con un pantalón blanco y una blazer negra, este top en color plata con acabados acanalados y cuello redondo confeccionado con hilo metalizado. Disponible entre las tallas XS y L, cuesta 49,95 euros.

En color crudo Massimo Dutti ha lanzado este top de escote de pico y corte recto con tirantes anchos y acabados acanalados. Con un precio de 49,95 euros, podemos encontrarlo entre las tallas XS y L.

El cuello halter no podía faltar en esta selección y lo hace con un top en beige claro confeccionado en canalé y de diseño ceñido. Tiene un precio de 39,95 euros y está disponible entre las tallas XS y L.