25 abr 2021

Puede que estés leyendo esto mientras piensas en el poco sentido que tiene hablar ahora mismo del calzado cómodo que llevaremos en verano con la que está cayendo ahí fuera. Y aunque nosotras tenemos claro que estrenaremos este tipo de zapatos abiertos con el primer rayo de sol y a sabiendas de que abril y sus lluvias tienen los días contados, los motivos por los que estamos en la época perfecta para dar con las sandalias ideales son obvios: a junio no llegan.

Estas sandalias de crochet que nos recuerdan a la ropa de ganchillo que nos hacían nuestras abuelas están a punto de agotarse y de estas cangrejeras baratas apenas quedan tallas. Por eso no dejaremos pasar un nuevo modelo que ha llegado al low cost para arrasar: unas sandalias yute de Zara Kids que podrás compartir con tu hija si calzas menos de una 40.

No sabemos cómo pero la sección de niña de la firma de Inditex es todo un fenómeno. Y nos incluimos entre sus fans porque Zara Kids tiene diseños preciosos por un poco menos que en la colección de mujer. Eso sí, los pies que pasan la talla 39 no tienen posibilidades, pero si no es tu caso... ¡para qué resistirse!

Comparte con tu hija estas sandalias de yute de edición limitada con tiras cruzadas en el empeine, color beige clásico, cierre lateral mediante tira adherente para facilitar su uso y suela de goma con unos centímetros de plataforma de lo más favorecedores. Un zapato que sienta de maravilla a los 15, pero que rejuvenece especialmente a partir de los 40. El modelo nos ha hecho soñar con el buen tiempo y sin duda lo meteremos en nuestra maleta este verano para combinarlo con vestidos, faldas, monos o vaqueros.

¿Pueden ser más bonitas? Hazte con ellas por 35,95 euros y elige talla para ti y para tu hija de la 29 a la 39. ¡Todas están disponibles! Pero lo mejor es que lo nuevo de Zara Kids ha lanzado otro diseño, también de yute, que no tiene despercidio alguno. En el mismo tono, con un poco más de plataforma y disponibles hasta la talla 40, estas sandalias que cuestan 25,95 euros también están dispuestas a triunfar en el low cost. ¡No las pierdas de vista!