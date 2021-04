27 abr 2021

Puede que algún día te saque de quicio pero en realidad adoras poder lucir en solitario una de esas chaquetas para el entretiempo que llevan esperando meses en tu armario. Eso si no has fichado algunas propuestas de nueva colección, como esta chaqueta crochet blanca o estas acolchadas de Sfera que estás deseando estrenar. Pero si hay una prenda que de verdad nos gusta para esta época del año, esa es la blazer. Y para aumentar las ganas de alargar las temperaturas suaves, acabamos de fichar una blazer de rayas marineras de Zara que ya lleva Ana Milán y que sienta fenomenal con todo tipo de vaqueros. Un auténtico capricho que sabemos cómo combinar y que está disponible en todas las tallas. (Pero no por mucho tiempo).

Ana Milán ha llevado esta blazer estampada de Zara con una camiseta básica negra, una gorra marinera que concuerda con el estilismo navy al máximo y unos pendientes dorados con forma de cocodrilo pueden que sean un diseño de Uterqüe.





La parte de abajo no la visualizamos pero ya te lo desvelamos nosotras: llevará los vaqueros, la prenda que mejor sienta con esta americana. Un look refrescante y favorecedor, que se puede llevar a todas las edades, pero que, especialmente, rejuvenece a partir de los 40.

Se trata de una blazer clásica de cuello y solapa, manga larga, hombros marcos muy ochenteros, bolsillos delanteros, cierre frontral cruzado con botones metálicos y un estampado de rayas marineras en color crudo y azul marinero. La firma de Inditex quiere poner de moda este print tan ponible y estiloso, y con este diseño lo va a conseguir. Porque es perfecto para llevar a la oficina con pantalón de traje y mocasines, para salir de terraceo con bermudas y sandalias o para un look todoterreno con sneakers con el que viajar o ir a hacer la compra.

Hazte con esta blazer de rayas en la página web de Zara por 49,95 euros y elige tu talla entre la XS y la XL. Aún están todas disponibles en la nueva colección, pero estamos seguras que las influencers y famosas no tardarán en agotarla. ¡Es el momento!