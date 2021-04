27 abr 2021

Nos encanta cuando las famosas nos descubren firmas nuevas y hacen que nos olvidemos del universo Inditex. Y es que son muchas las que muestran a diario que es posible llevar prendas ideales, hechas en España y triunfar sin gastar demasiado. Es el caso de este vestido de lino que ha llevado Ana Boyer o el de Alta Costura baratísimo que lució Helen Lindes en televisión. La última en hacerlo ha sido Lourdes Montes, quien ha triunfado en las redes con un modelo de lunares muy ponible.

La mujer de Francisco Rivera quiso animar a sus seguidores a arrancar la semana con alegría y lo hizo con una fotografía en la que aparece luciendo un look con el que es imposible no subirse el ánimo. Lourdes llevaba un vestido de lunares ideal que nos encanta porque puedes usarlo como look de invitada, pero también para sacarle la versión casual con unas zapatillas.

Se trata de un vestido de manga larga con falda de vuelo y escote en pico con un bonito estampado de lunares en color negro sobre un fondo rojo anaranjado. Es un vestido de la firma Color Nude que Lourdes ha vestido en muchas ocasiones y que cuesta 265 euros. Además, es un diseño que tiene una ligera inspiración flamenca, por lo que es una buena opción para celebrar la Feria de abril en estos tiempos de pandemia.

Y aunque Lourdes lo combinó con unos zapatos negros de tacón y unos bonitos pendientes y haciendo de esta combinación una propuesta para un evento perfecta, desde la redacción creemos que es un diseño al que puedes sacarle mucho partido. Puedes añadirle unas botas negras y conseguir un look de primavera perfecto, puedes optar por la versión cómoda y combinarlo con zapatillas blancas o en verano también quedará genial con sandalias planas. ¡Es todo un acierto! Y además, su diseño sienta de lujo. ¿Qué más se puede pedir?