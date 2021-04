26 abr 2021

Ya lo dijimos aquí, el vestido estrella para tus looks más casual es midi, blanco y con bordados. Y aunque vestidos en el tono tendencia de la temporada que vas querer añadir a tu armario inmediatamente hay muchos los que buscas para presumir de figura y estilo no son tantos. Aunque nosotras hemos encontrado uno en Uterqüe que te va a conquistar en cuanto lo veas. Porque es tan bonito y favorecedor que no vas a poder resistirte. Ni pensártelo mucho porque se está agotando.

Porque a su cuerpo ceñido y su tono perfecto para este momento del año hay que sumarle dos detalles que lo convierten en una de las prendas con más estilo y tendencias del momento. Y es que este es el momento perfecto para convertir en protagonistas de nuestros estilismos los bordados y los volantes.

El vestido entallado bordado de Uterqüe forma parte de una colección inspirada en un nuevo confort y confeccionado en un tejido de algodón con bordados florares en los volantes de las mangas tres cuartos y el bajo, a la altura de la rodilla.

Con escote de hombro visto y pecho engomado, vienen con un bonito diseño creado para un efecto acomodado a la figura con diseño nido de abeja en la parte del cuerpo. La falda por su parte queda ceñida al cuerpo hasta por encima de la rodilla, donde comienza el volante bordado.

Con un precio de 129 euros en la web de Uterqüe ya solo queda en la talla M. Así que si también se ha convertido en tu nuevo capricho de moda, y esa no es tu talla lánzate a buscarlo en las tiendas.