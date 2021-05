5 may 2021

Compartir en google plus

No cabe duda de que la blazer es una de las prendas estrella de la primavera. Y no es de extrañar, ya que con ella es posible conseguir un look elegante sin mucho esfuerzo. Es por ello que las marcas la han incorporado a sus colecciones esta temporada y todas las influencers las lucen.

Ya hemos hablado de la de rayas marineras de Zara y de la de cuadros vivhy de Primark. Pero si aún no has encontrado la blazer que mejor encaja con tu estilo deberías echar un vistazo a las cinco de Stradivarius que te traemos hoy.

Se trata de cinco chaquetas de vestir que, aunque siguen un mismo estilo, cuentan con pequeños detalles que las diferencian. No obstante, todas tienen una cosa en común y es el precio: 29,99 €.

La blazer de cuadros tiene doble abotonadura y dos bolsillos con solapa pinit

La primera es una blazer abierta de cuadros con doble abotonadura y dos bolsillos con solapa en la parte frontal. Está disponible en dos colores: crudo o azul. Lo mejor es que puedes completar el look tanto con un pantalón como con una falda.

La blazer básica es sencilla a la par que elegante pinit

Si lo que buscas es una blazer que sea sencilla a la par que elegante, tienen una básica que es perfecta para ti. Además, puedes elegir entre cuatro colores diferentes (negro, azul marino, celeste y gris).

La blazer estampada la puedes encontrar en agua marina y en lila pinit

Nuestra favorita es una estampada en color agua marina. Como el resto, es de manga larga y tiene el cuello de solapa, pero el detalle de los botones le da un acabado más sofisticado. Este modelo también lo puedes encontrar en lila.

La blazer blanca combina genial con vaqueros pinit

Hay una blazer blanca de cierre frontal cruzado con botones tan bonita que ya está agotada en la web. No obstante, aún está disponible en negro y en azul marino. Combina genial con vaqueros y una camiseta básica.

La blazer rústica es perfecta si buscas un estilo desenfadado pinit

Para terminar, nos trae una blazer rústica abierta con dos bolsillos con solapa que puedes encontrar en tres tonos diferentes: azul celeste, agua marina y piedra. Es perfecta si buscas un estilo fresco y desenfadado.