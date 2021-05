6 may 2021

Queda confirmado que el 2021 es el año de la comodidad más absoluta. Las sandalias vienen planas y deportivas y las famosas como Alba Díaz, junto con las firmas que más nos gustan, se han propuesto que lo que no puede faltar en nuestro armario esta temporada, es un buen par de zapatillas cómodas todoterreno que combinemos con todo y que llevemos 24/7 sin apenas darnos cuenta. Y lo mejor de todo es que no hay excusas, porque hay modelos variados para cada gusto: desde las deportivas made in Spain de Eugenia Martínez de Irujo que rejuvenecen a los 50 o las zapatillas Nike que triunfan entre las influencers hasta diseños más llamativos y originales como el que lució Elsa Pataky.

La hija de Vicky Martín Berrocal ha presumido en su cuenta de Instagram de unas zapatillas rosas todoterreno que ya nos descubrió Blanca Suárez y que se han convertido en una de las sneakers tendencia más buscadas del 2021. Un calzado cómodo y original que Alba ha combinado con un conjunto básico en color negro para dejar todo el protagonismo a las zapatillas de las que te vamos a contar todo.

Video: Looks con sneakers para ir cómoda y con estilo

Hablamos de las clásicas zapatillas Adidas Forum que fueron lanzadas en 1984 como calzado exclusivo para jugar al baloncesto, pero que las modas arrastraron hasta los looks de calle para crear estilismos sport irresistibles. Esta versión, que viene en un rosa empolvado perfecto, está actualizada junto al artista urbano Bad Bunny e inspirada en esa innovadora silueta con detalles nuevos muy actuales.

Su color exacto es el Icey Pink, tiene cierre de cordones y hebilla, suela de goma y la parte superior es de piel. La correa en la zona del tobillo, la parte superior a capas y la lengüeta acolchada permanecen fieles al diseño original. Combinarlas con vaqueros, con bermudas, con faldas mini, con monos denim o con vestidos midi siempre será una buena opción para sacarlas del armario.

Cuestan 160 euros y la mala noticia, como era de esperar, es que están completamente agotadas en la páginas web de adidas desde que se lanzara la colaboración hace tan solo un par de meses. Hazte con ellas de segunda mano ahora que son toda una joya de coleccionista o busca alternativas similares en la sección de sneakers de adidas.