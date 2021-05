7 may 2021

Si todavía no sigues a Helen Lindes... Estás tardadndo. La modelo publica a menudo en su perfil de Instagram looks sencillos, pero con un toque sofisticado que gustan muchísimo y que llevan prendas ideales que no vas a tardar en fichar. Y aunque el estilismo que llevó en 'El Hormiguero' con un vestido de Alta Costura baratísmo fue todo un éxito, tenemos que reconocer que los del día a día que comparte en las redes -como este vestido midi camisero-son lo más. Ahora, nos ha confirmado que, en ocasiones, el menos es más con un look de básicos muy fácil de copiar.

Helen ha viajado estos días a Lanzarote, su isla natal, donde ha pasado tiempo junto a su familia. Una visita que, por supuesto, ha compartido en sus redes sociales con diferentes publicaciones. En la última fotografía que ha subido a su perfil, la modelo aparece con un outfit perfecto, tendencia y muy favorecedor que vas a querer probar seguro. ¡Es súper fácil!

Helen se apuntó a la tendencia de los vaqueros anchos y escogió un modelo de talle alto no muy oscuro de Sandro. Un diseño con bolsillos dobles que están rebajados a 99 euros y que combinó con una camiseta blanca de tirantes de H&M. ¿Hay una fórmula que combine mejor que la de jeans con blanco? ¡No!

Aunque en Canarias las temperaturas son más altas que en la península, Helen añadió a su look una chaqueta de entretiempo que es una idea perfecta para esta época. En concreto, optó por un modelo tipo bomber en color azul marino de Uterqüe que debe estar agotada -o ser de otra temporada- porque está desaparecida en la página web de la firma. Por último, completó este bonito look de básicos con unas botas tipo cowboy en color beige claro. ¡Ideal!