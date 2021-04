28 abr 2021

Todo en el armario de Helen Lindes es puro color y nos declaramos muy fans de lo que nos descubre en Instagram: un vestido midi camisero en verde agua, una blusa de flores perfecta para llevar con vaqueros, una prenda verde de Alta Costura... Si te gustan sus looks tanto como a nosotras, tenemos una nueva propuesta de belleza que no vamos a dejar pasar, su última manicura tendencia que le vamos a copiar ya mismo porque lo tiene todo y no, no es el esmalte de uñas natural que llevó Eva González o la manicura favorita de Blanca Suárez.

La top model se ha puesto en manos de la manicurista Rocío Martínez (@rochy.nails), su nail artist de confianza, y el resultado es perfecto. Helen Lindes ha compartido en Instagram el diseño y el color exacto que han utilizado, y tanto la mezcla como el corte y la longtiud de la uña combina con todo tipo de looks diarios y son super cómodas a la hora de llevarlas.

Helen ha elegido un corte cuadrado con las esquinas ligeramente ovaladas y un largo medio que apenas sobrepasa los dedos, que quedan perfectamente estilizados por la elección bicolor en dos tonos que perfectos para la primavera: el lila y el salmón. Estos tonos pasteles tan frescos para el buen tiempo consiguen que los dedos parezcan más largos y deja unas manos muy bonitas. Se trata de una manicura sutil y natural que sienta bien a todas las edades, pero que rejuvenece a partir de los 40 por su aire juvenil y desenfadado.

Además, también nos ha desvelado cuáles son los colores exactos que la manicurista ha utilizado. Para la base, 'Polly Want a Lacquer?', un color lavanda precioso de la colección de verano FIJI de OPI de hace varias temporadas que dura intacto una semana y es muy fácil de aplicar gracias a su pincel grueso que cubre toda la uña.

Para la segunda opción, Rocío ha utilizado un salmón muy suave de la firma profesional Gelish en el tono llamado 'All about the pout', un esmalte de uñas semipermanente que requiere de lámpara de secado y que puedes conseguir en Amazon por 29,40 euros. Eso sí, si lo tienes todo y puedes copiar esta manicura profesional en casa, te durará más de 10 días con el mismo brillo que el primero. ¿Te apuntas?