28 abr 2021

El impresicindible del momento es una chaqueta de entretiempo a la que puedas sacarle mucho partido y que abrigue lo justo para esta época en la que las temperaturas suben y bajan de manera impredecible. Por ello, desde la redacción de muejrhoy.com nos hemos puesto manos a la obra para encontrar la perfecta de este año. Tenemos esta de Mango tan bonita que ha llevado Naty Abascal, esta de Zara reversible tan rejuvenecedora e incluso una para los días de lluvia como esta de Decathlon. Sin embargo, Nagore Robles nos ha dado una idea perfecta que además es low cost.

Al parecer, la colaboradora también se ha unido a la fiebre de About You y ha aprovechado los buenos precios de la plataforma para hacerse con varias prendas ponibles y muy versátiles. Además de vestidos ideales que quedan genial con botas o unos vaqueros muy favorecedores, Nagore se ha hecho con una sobrecamisa de cuadros que nos parece una idea perfecta como chaqueta de entretiempo.

Se trata de un modelo de corte oversized con cierre de botones y cuello solapa que tiene como protagonista a un bonito estampado de cuadros en color vainilla y lila. Una chaqueta de la marca Noisy may que ya está completamente agotada desde que Nagore la compartiera en su perfil de Instagram.

Y no nos extraña,a porque solo hace falta añadirle unos jeans, una camiseta básica y unas zapatillas para conseguir con ella un lookazo de diez. Eso sí, si te ha gustado tanto como a nosotras, en la propia web de About You hemos encontrado un modelo similar que tiene también la misma marca, que cuesta 44,90 euros y que tiene estampado de pata de gallo en vez de cuadros. ¡Ideal!