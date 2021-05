10 may 2021

Seguro que te has planteado alguna vez esta cuestión de moda: ¿cómo llevar en la calle los maravillosos conjuntos de punto, mínimos por cierto, con shorts o braguitas de talle alto? El problema no tiene una solución fácil, pues son looks de tendencia pensados para para el interior de la casa, por mucho que los 'look books' nos los muestren en localizaciones de exterior. Llevar estilismos tan sucintos está fuera del alcance del día a día la mayoría, incluso en primavera. Por suerte, una influencer han encontrado una manera de lucirlos, sin epatar a los peatones. La verdad: nos convence. Y mucho.

Conjunto de braguita alta y top de crochet de Zara. pinit

Ahora que vemos el look ya terminado, lo vemos claro. ¿Cómo no se nos ocurría antes? Lo cierto es que la blazer, probablemente la prenda más versátil y útil del armario, nos permite lucir estos conjuntos sin que nadie en la calle se lleve las manos a la cabeza. Una americana oversize y larga compensa inmediatamente la escasez de tejido de los conjuntos de punto de la nueva colección de Zara, que son los que más nos gustan. Importante: que su 'fit' sea oversize. Más tendencia, imposible.

Conjunto en punto de canalé con shorts y top cropped de Zara. pinit

En la nueva colección de Zara tenemos dos conjuntos de punto que nos tienen absolutamente maravilladas. Uno es sofisticado y femenino, yel otro es un básico súper fevorecedor. Cualquiera podría combinarse con una americana oversize a la perfección, Así podríamos lucir el conjunto con braguita alta de crochet (15,95 euros) y top a juego (15,95 euros) sin problemas. O decidirnos por la versión básica en canalé con shorts (9,95 euros) y top crop (5,95 euros).

Conjunto de punto de shorts y top croped de Zara. pinit

Atención, porque no tienes que limitarte en los tonos del conjunto de punto. Si ya tienes en el armario una americana oversize en tono rosa, uno de los básicos de la primavera, puedes optar por un conjunto de punto con shorts precisamente en tono rosa. Zara propone en su nueva colección unos shorts rib de tiro alto y cintura elástica (9,95 euros) y un top crop de escote redondo y tirantes anchos (7,95 euros) espectacular.