14 may 2021

¿El estilo y la elegancia se hereda? Viendo los looks de Tamara Falcó, Ana Boyer o Chabeli Igelsias podríamos decir que sí, pero lo cierto es que más bien se aprende. Y no hay duda de Isabel ha hecho un buenísimo trabajo con sus hijas. Tamara Falcó triunfa hasta con la decoración de su casa, de Ana Boyer hemos fichado prendas tan ideales como esta falda midi tan cómoda y ponible y este vestido 'made in Spain' sostenible y Ahora, ha sido Chabeli -que huyó a Miami y no quiere saber nada de la fama- quien se ha unido a nuestra lista de mujeres a al que seguir la pista. Y todo gracias a un vestido camisero de lo más original.

No acumula tanto seguidores como sus hermanas, pero Chabeli también explota su perfil de Instagram y apunta a convertirse en una verdadera influencer. Aunque dice no interesarle tanto la moda -tiene una colección de decoración que lleva su nombre- lo cierto es que las fotos que publica con estilismos perfectos apuntan todo lo contrario. Y en la última publicación que ha hecho en su perfil social, Chabeli luce un vestido que ha gustado tanto a sus seguidores que no le ha quedado más remedios que desvelar de donde es.

Se trata de un vestido camisero de largo midi de Frambua que está fabricado en tejido de lino en color blanco natural con un estampado en tonos azules. lleva la manga abullonada y el puño ancho con botón. Además, sienta ideal ya que se puede ajustar a la figura gracias al cinturón que tiene a juego en mismo tejido. Cuesta 169,95 euros y es una prenda ideal para primavera que ha gustado muchísimo y no nos extraña.

Además, nos encanta porque es un vestido de una firma artesanal que fabrica al completo en España y que es tan ponible y favorecedor que no te lo vas a quitar en toda la primavera. Y es que los vestidos camiseros son una de las opciones favoritas para la primavera por su versatilidad. aquí te dejamos otros de Zara, versión mini y midi, en los mismos tonos para que tengas también la copia low cost.

Vestido camisero en tonos azules de Zara (39,95 euros).