11 may 2021

Compartir en google plus

Confirmado, somos muy (pero que muy) fans de los looks de Ana Boyer. Podríamos decir que le ha ganado la partida a su hermana Tamara Falcó y se ha convertido en una de las influencers a las que seguir la pista sí o sí. Este look con vestido midi y gabardina o este vestido de lino 'made in Spain' son un buen ejemplo de por qué Ana se ha colado entre las mejor vestidas de nuestro país. ¡Incluso le hemos fichado trucos de belleza como este corrector de ojeras antiedad! Ahora, la socialité ha dejado claro que el negro también es para primavera con una falda midi de punto casi tan bonita como esta de Juana Acosta.

Dado que está casado con el tenista Fernando Verdasco y con motivo de la celebración del Mutua Madrid Open, Ana ha querido mostrar en su perfil de Instagram su implicación con este deporte y ha publicado unas imágenes en las que aparece en una pista de tenis. En dichas imágenes, luce un conjunto de punto en color negro del que le vamos a copiar sí o sí la falda midi porque nos parece un 'must have'.

Se trata de un dos piezas formado por un top de manga corta y cuello redondo y una falda de midi de talle alto y un diseño de tubo. Dos prendas ajustadas que, combinadas con el color negro, definen la silueta ajustándose a la perfección y sentando de maravilla. Además, dado su tejido elástico hacen que sean súper cómodas, ¿qué más se puede pedir? Saber de dónde es...

La falda midi de Zara. pinit

Pero nada, desconocemos (por el momento) dónde ha comprado Ana este conjunto. Pero a grandes problemas, grandes remedios y desde la redacción hemos fichado en el low cost un par de modelos con los que copiar este lokazo. En Zara, por 12,95 euros, y en Mango, por 25,99 euros, puedes hacerte con un modelo muy parecido que podrás llevar con zapatillas o con sandalias y sacarle muchísimo partido.