17 may 2021

Ha tardado, pero con el verano a la vuelta de la esquina, Instagram se está vistiendo con las tendencias que van a marcar los meses de calor y que queremos incluir ya mismo en nuestro armario. Eso sí, después de ver el look de Sara Carbonero ya tenemos una combinación favorita que es muy fácil de copiar y que Amelia Bono, como buena fashionista, también ha llevado adelantándose al buen tiempo como hizo con estas sandalias de tacón cómodo.

La influencer ha lucido un vestido blanco midi 100% ibicenco junto a unas alpargatas de cuña cómoda que sientan de maravilla, un look que quita años y que es super fresquita para cuando el termómetro empiece a subir.

Video: Los mejores looks de Amelia Bono que hemos visto en su Instagram

"Hoy me he puesto ibicenca. Cómo me gustan estos días, empieza la temporada y ¡ya estoy soñando con el verano!", ha escrito la influencer en Instagram mientras lucía uno de los vestidos más bonitos de la temporada que sabemos donde encontrar. Se trata de un vestido midi en blanco con bordado inglés, cuello fruncido con lazada, escote a pico, manga corta elástica y bajo acampanado. Una pieza de Oliver Shopping que cuesta 57,95 euros y que está disponible en todaas las tallas.

Una pieza ideal para llevar con todo, incluso con zapatos de tacón para las ocasiones más especiales, con mocasines para ir a la oficina o con chanclas para ir a la playa. Amelia ha elegido unas alpargatas negras que van atadas en la pierna y que tienen una cuña cómoda de esparto que estiliza la figura y te hace parecer más alta.

La firma no la conocemos pero es un básico tendencia que ahora todas las colecciones están incluyendo entre sus diseños y que encontrarás muy fácilmente. ¿A qué esperas para copiar a Amelia?