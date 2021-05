18 may 2021

Son muchas las compras de la semana que tenemos pendientes: necesitamos este total look blanco en nuestra vida para iluminar el bronceado en verano, no podemos quitarnos de la cabeza este mono con estampado de flores y aún seguimos pensando en este vestido con capa que parece de lujo y que es ideal para copiar a la royals.

Pero si hay una prenda por la que no tenemos ni una duda, son estos vaqueros slim fit de lo nuevo de Zara que se va a agotar de aquí al verano porque estilizan cualquier figura, adelgazan, combinan con todo y rejuvenecen a los 40, a los 50, a los 60 y a los 70 (que se lo digan a Isabel Preysler).

La firma de Inditex ha lanzado unos jeans con un diseño de sobra conocido al estilo de los The Marine Straight, los pantalones más vendidos de Zara o los Wide Leg, pero aún más originales y favorecedores. Se trata de los Jeans ZW The Dreed Flare, unos slim fit flare de tiro alto y corte cropped con cinco bolsillos, cierre frontal de botón y cremallera y un bajo asimétrico con acabado desflecado que le da el toque de estilo que todo look diario necesita.

Video: Los vaqueros que más te favorecen según tu figura

La parte de arriba se ajusta perfectamente a la cintura y a las piernas, y a partir de la rodilla se ensancha ligeramente en una longitud media y cortada por un patrón cropped, por lo que es ideal también para las chicas bajitas que buscan alargar su silueta lejos de los pantalones de pernera muy ancha que acortan algunos centímetros.

Por lo demás no tenemos ninguna duda de que son unos vaqueros para ponerse 24/7 con todo y para todos los gustos. Desde un look semi formal con blazer, mocasines o bailarinas, hasta un conjunto sport con unas zapatillas cómodas, un top e incluso una sudadera. ¡No fallarás!

Por el momento, en la web de Zara están disponibles en todas las tallas de la 34 a la 46 por 29,95 euros. Además, la última colección ha sacado un azul efecto lavado, pero hay más tonos denim disponibles incluido el blanco, una elección perfecta para este verano. ¡No dejes que se agoten!