19 may 2021

Compartir en google plus

Te proponemos un gesto sencillo, directo y barato para darle un giro total a cualquier look básico que te vayas a poner de aquí al final del verano. No le quites ojo a la manera en la que las influencers top recurren a esta prenda para actualizar básicos del diseño absolutamente planos: como si fuera una chaqueta. Hablamos de la camisa verde, pero verde de verdad. No nos vale un tono que pierda intensidad o busque la discreción. Buscamos ese verde que te hace guapa, que te hace destacar, que te hace resplandecer. Y lo hemos encontrado en la colección de primavera de Zara.

La maestra a la hora de practicar el verde es, sin duda, Emili Sindlev: su perfil de Instagram está salpicado de diseños de este color. La verdad es que favorece especialmente a las mujeres rubias, con lo que es normal que se haya convertido en una habitual. Ella lleva la camisa en plan oversize y sobre shorts y camiseta de tirantes básicos. Y va guapísima. Lo mismo que Jeanette Madsen, quien ya luce incipiente embarazo con otro top blanco de lo más básico y sus jeans rotos de cabecera. Es la camisa verde la que lo cambia todo.

Tenemos la prueba de que la camisa verde no tiene edad: aquí ves a la influencer canadiense Grece Ghanem con una camisa de un verde súper llamativo y con 'fit' oversize sobre unos sencillos vaqueros: va espectacular. Atención a los accesorios, porque Grece ha escogido sandalias y bolso que, en teoría, no pegan para nada con el verde de la camisa, lo cual logra que destaque todavía más.

Camisa verde con bolsillo y en un tejido con mezcla de lino de Zara. pinit

Zara, sin ir más lejos, propone en su colección de primavera dos camisas verdes perfectas para imitar a todas estas influencers. La primera está confeccionada en lino y lleva cuello de solapa, bolsillo de plastrón en el delantero, trabillas en las mangas y aberturas laterales (22,95 euros). Si buscas una camisa verde que no te dé nada de calor, esta es la tuya.

Camisa verde de la nueva colección de Zara, confeccionada en un tejido fluido. pinit

Otra camisa verde de la nueva colección de Zara está confeccionada en un tejido fluido y con un original cuello mao. La silueta es generosa: la tienda advierte de que si compras tu talla habitual, te llevas un look oversize. Nos gusta muchísimo el aire ligeramente oriental que tiene la camisa, que aún puedes comprar en Zara por 29,95 euros.