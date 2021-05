21 may 2021

Quien avisa no es traidor y no es la primera vez que te advertimos de que los pantalones estampados y muy coloridos están de moda. Ejemplo de ellos son estos flare de Zara o estos de flores (también de Zara) que ha llevado Marta Hazas. Y la última en unirse a esta tendencia ha sido Cayetana Rivera. La hija de Eugenia Martínez de Irujo -que triunfaba hace unos días con este chaleco de punto de Mango- ha preferido mantenerse alejada de los medios y las redes sociales, sin embargo no hemos podido fichar el último look que ha llevado en un acto público. Y sí, lleva unos pantalones de flores de los que nos hemos enamorado.

Aunque se deja ver en ocasiones contadas, Tana Rivera (como la suelen llamar) visitó FITUR junto a su madre Eugenia Martínez de Irujo. Allí, pudimos comprobar que estilo no le falta y que, como ha demostrado en otras ocasiones, sigue todas y cada una de las tendencias actuales. A la hija de Fran Rivera no se le ha escapado la moda de los pantalones estampados y escogió un modelo de flores para esta ocasión tan especial.

Se trata de un diseño 'palazzo' o ancho y de talle alto protagonizado por unas flores grandes y oscuras sobre un fondo blanco. Una prenda de la que desconocemos la firma, pero que nos encanta como ha decidido combinar en un look casual y juvenil. Añadió una camisa blanca, un básico perfecto que vale para todo y al que se le puede sacar muchísimo partido, y unas zapatillas Converse de plataforma. ¡Ideal!

Mientras intentamos fichar dónde ha comprado esos pantalones Cayetana, te dejamos un par de copias low cost para que te unas también a esta tendencia tan favorecedora. En Mango puedes hacerte con un diseño similar, pero más culotte que cuesta 29,99 euros. Y en Lefties, sí que hay un modelo 'palazzo' con un bonito estampado que cuesta 9,99 euros y que además tiene su camisa a juego.