24 may 2021

No sé si opinarás lo mismo, pero el verano a muchas nos complica el vestir muchísimo. Mantenerse dentro de la etiqueta laboral con las prendas y las texturas ligeras que invaden las tiendas del low cost en verano tiene su dificultad. Por eso nos gusta tantísimo el punto de primavera: aunque en la calle pasemos un poco de calor, bajo el aire acondicionado de las oficinas se agradece y, además, es elegantísimo. Solo tienes que ver el impresionante conjunto blanco que lleva Belén Hostalet en Instagram. No se puede ir más guapa y con menos complicaciones. Le basta un lipstick rojo para triunfar. Si te apetece clonar este conjunto de punto, no tienes que conformarte con una imitación. Lo tenemos en el original.

Conjunto de chaqueta con manga corta y falda de tubo de & Other Stories. pinit

Si eres amante del punto y buscas una silueta bien definida, este conjunto se va a convertir en un básico del verano. Merece la pena el extra de inversión que supone, porque no vas a parar de ponértelo durante todo el año. Se trata de un diseño de & Other Stories que aún está disponible en todas las tallas en la tienda online, y se compone de una falda de canalé (69 euros) y una chaqueta de manga corta (59 euros). La textura y el color del punto es tan fantástica, que solo necesita un adorno: los nueve botones de la chaqueta.

Vestido de canalé de manga corta tipo polo de H&M. pinit

Cuidado, porque el conjunto de punto de & Other Stories tiene un competidor importante en ucn vestido de la nueva colección de H&M. Tiene exactamente el mismo color, un punto canalé color crema precioso y un cuello tipo polo también muy elegante. A su favor, además de vestirte con una sola pieza, tiene el precio: 39,99 euros y hasta la talla XXL. Es un vestido midi impecable y no le van a poner ni un reporche si lo llevas, con o sin blazer, a la oficina.