26 may 2021

Que no se enfade con nosotras ninguna marca: no existe mayor muestra de admiración que la copia. Aunque, en esta ocasión, no vamos tanto a copiar como a apropiarnos de un truco que nos ha dejado maravilladas. Lo hemos visto en el perfil de Instagram de la influencer Alexandra Pereira, que está que se sale desde que su mudó a París: se terminó el mundo de la moda accesible en su planeta viral. Por eso, ella era la mujer indicada para mostrarnos todo lo que puede hacer una marca híper sofisticada como Miu Miu con una sencilla cazadora vaquera de Levi's. Algo maravilloso. Solo necesita brillos y un cuello de quita y pon. Quizá este cuello de encaje de Sfera.

Detalle de las mangas de la cazadora que lleva Alexandra Pereira.

Vamos directamente al truco porque te va a convencer inmediatamente Lo único que necesitas arriesgar es una cazadora vaquera, por eso te sugerimos que eches mano de esa prenda que tienes ya súper vista y que no te importaría renovar. Además, cuanto más suave esté el denim, mejor para la intervención que te proponemos hacer. El primer movimiento es el más arriesgado: pegar una buena cantidad de brillos en forma de piedras. Puedes optar por tachuelas, que son mucho más fáciles de poner. Importante: acumularlas estratégicamente como aparece en la cazadora de Levi's y Miu Miu.

Detalle del aplique de brillos y de encaje en el cuello de la cazadora.

El segundo gesto, imprescindible, es aplicarle a la cazadora un cuello bebé, mejor si es de encaje o el tejido está decorado. Es decir: cuanto más exquisito y delicado, mejor. Eso sí: para aplicar este cuello quizá tengas que cortar el de la misma cazadora, de ahí el riesgo. Tampoco te lo aseguramos: en las mercerías puedes encontrar apliques de encaje delicadísimo que puedes coser directamente en el cuello de la cazadora. Puede quedar genial.