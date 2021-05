27 may 2021

Compartir en google plus

Pues claro que tenía que ser un vestido blanco el look multiusos que nos rescata en cualquier situación y a cualquier hora. Es el color luminoso y resplandeciente por excelencia, y funciona desde primera hora de la mañana hasta la última de la noche. Sin embargo, no todas las siluetas tienen la capacidad de triunfar en la playa, a la hora del vermú, en la piscina, la terraza, el comedor de un restaurante y hasta de noche. Solo este patrón 'baby doll', entre muñeca y salto de cama, traspasa tantas fronteras. Y si además el tejido posee una textura interesante, no te lo pienses. Es el vestido multiuso, súper favorecedor, que estás buscando. Y lo hemos encontrado en la nueva colección de primavera.

Vestido playero con hilo dorado entretejido en la trama de H&M. pinit

Hemos encontrado cuatro vestidos en la nueva colección de H&M que encajan absolutamente con lo que nos propone Pernilla Teisbaek. No lo dudes: cualquiera de ellos te va a solucionar el verano. Este primero lleva entretejido en la trama un hilo dorado maravilloso, además de añadir unas preciosas mangas globo, puños finos y un fruncido escalonado en el bajo para añadir volumen (39,99 euros).

Vestido de encaje con mangas abullonadas de H&M. pinit

Este vestido blanco es parecidísimo al que lleva Pernille Teisbaek, sobre todo por la textura de encaje calado y las mangas abullonadas. Lleva cuello redondo, una combinación de punto con tirantes finos ajustables y fruncido en la falda para añadir ese volumen tan característico. Como es de encaje, el precio es un poco más alto que el de los demás vestidos: 59,99 euros.

Vestido con cuello elevado y mangas abullonadas de H&M. pinit

Otro vestido blanco 'baby doll' maravilloso. Confeccionado en tejido vaporoso, lleva un cuello elevado corto, abertura de pico y botones revestidos en el cierre y mangas abullonadas. Nos encanta la textura de este vestido y también el color, lo confesamos. Y el precio es increíblemente bajo: 29,99 euros.

Vestido mini blanco de la nueva colección de H&M confeccionado en jacquard. pinit

El último vestido blanco tiene un poco más de consistencia porque está confeccionado en jacquard, aunque sea vaporoso. Lleva la espalda escotada y tiras de nudar en la nuca, además de las mangas voluminosas y las necesarias costuras en el bajo para añadir el volumen que caracteriza a la silueta 'bay doll'. Son preciosos, ¿verdad?