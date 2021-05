29 may 2021

Nos encanta que esta temporada hayan vuelto a ser tendencia los vaqueros de corte flare. Si te preguntas por qué, la respuesta es sencilla: estilizan la figura, restan años y hacen tipazo. No es de extrañar que se cuelen entre las prendas más vendidas y que las famosas e influencers recurran a ellos. En particular, nos hemos enamorado de las versiones con estampados. Y es que aportan vida a cualquier look sin necesidad de renunciar a la comodidad de unos pantalones denim.

Zara tiene los que se convertirán en la mejor compra que puedes hacer hoy. No solo son alegres y divertidos, sino que también sientan genial sea cual sea tu tipo de cuerpo. El tiro alto acentúa ese aire retro que nos hace viajar directamente a los años setenta. Además, tiene dos grandes virtudes: recoge la cintura y hace parecer más alta.

El estampado de flores resulta muy alegre y primaveral. En él, predomina el amarillo, uno de los colores que más ha triunfado esta temporada. También tienen algo de blanco, así como tonos anaranjados y verdosos.

El estampado de flores resulta muy alegre y primaveral

Uno de nuestros detalles favoritos es el acabado sin costuras de los bajos. Esto le da a los pantalones un toque desenfadado que los convierte en la elección ideal para tus conjuntos de fin de semana.

Además, resultan muy versátiles. Los días de lluvia puedes combinarlos con unas deportivas. Y, cuando el calor apriete, puedes sustituir ese calzado por unas sandalias planas. De esta forma, podrás sacarles mucho partido durante los próximos meses.

Para completar el look tienes varias opciones. La más sencilla es una camiseta básica de color blanco o negro. No obstante, también puedes optar por una camisa. La mala noticia es que la talla más grande ya está agotada, pero todavía los puedes encontrar en una amplia variedad (desde la 32 hasta la 42). En cuanto a su precio, es de 29,95 €.