3 jun 2021

El traje blanco sufre de un encasillamiento injusto: lo etiquetamos como ese look con el que corremos varios riesgos. No solo que cualquier pequeña manchita nos arruine la imagen, sino que tengamos que lidiar con el efecto aumento de talla que, dicen, ocasiona. De verdad, stop con este prejuicio. Cualquier inconveniente que le pongas a un buen look blanco queda absolutamente anulado por sus grandes poderes: ilumina, da esplendor y promueve un ambiente de positividad que induce lo afirmativo. Con el traje blanco adecuado, difícil no predisponer a tu jefa para que te diga que sí. Si no le pides milagros, claro.

Lo primero que tenemos que decir de un buen look con traje blanco es que no tenemos que pensar únicamente en americana y pantalón blancos: la falda en cualquier versión, incluida la midi satinada, puede servir para lograr un buen look de traje. Además, podemos llevar blazer y pantalón perfectamente conjuntado en el tono o mezclar un tono de blanco con otro blanco roto o crema: este efecto tono sobre tono es tendencia absoluta. Y, de hecho, si logras tres tonos entonados vas a conseguir un lookazo fenomenal.

Si tu elección de traje blanco es la más clásica, un traje masculino con pantalón con raa y americana recta y un poco oversize, te vamos a sugerir el truco perfecto para conseguir un look de escándalo. Es sencillísimo y lo ves en esta publicación de Instagram: contrastar el espíritu masculino del traje con el bolso más femenino que tengas en el armario. Si puede ser na bandolera tamaño 'lady' de color blanco, el triunfo está asegurado.

Atentas las 'shoppers' que teman aumentar la silueta por llevar un traje blanco. El truco para no verse mayor de lo que una es pasa por elegir la silueta adecuada. Fundamental: olvídate del efecto oversize y cuidado con el largo de la americana. El pantalón debe pegarse bien a la pierna (al menos al muslo), aunque un efecto 'flare' ligero te puede venir muy bien tengas la altura que tengas. En la americana, elige siluetas entalladas que marquen, por poco que sea, la cintura. Y ten en cuenta que un largo a la cadera te favorece como ninguno si tienes curvas.

Si lo que buscas es romper con el tono masculino del traje clásico, esta temporada estás de suerte: nuevas colecciones como la de Sfera incluyen americanas largas y ajustadas con cinturón a la cintura. Son perfectas si tienes una figura muy rectilínea y necesitas añadir curvas a la silueta.

Una de las opciones a la hora de llevar traje blanco que más nos gustan: lucir el formato que más nos guste, independientemente de cómo le vaya a nuestra silueta. De hecho, si te apasionan las prendas oversize, merece totalmente la pena lucirlas aunque ópticamente agranden la silueta: el efecto tendencia es más importante. Siempre podemos optar por un look cien por cien minimalista, como el que vemos encima de estas líneas, y una camiseta ajustada. Éxito asegurado.