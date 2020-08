5 ago 2020

El blanco es el color que menos vemos en los armarios talla grande: más allá de camisas y camisetas, es difícil que las curvys apostemos decididamente por este color. La razón es obvia: no es fácil conseguir un efecto adelgazante con un tono tan claro. Sin embargo, puede que haya llegado el momento de romper esta especie de tabú, no solo buscando maneras de llevarlo que sí favorezcan nuestra silueta. En realidad, podríamos preguntarnos por qué tenemos que decidir nuestros looks buscando siempre parecer más delgadas. ¿Y si una prenda que nos encanta no lo consigue? ¿Deberíamos prescindir de ella? Sigamos el ejemplo de Vicky Martín Berrocal en este look de vacaciones: la respuesta es no.

Algunas seguidoras de Vicky Martín Berrocal lo han advertido inmediatamente: este maravilloso traje blanco de Zara que luce en la foto no reduce centímetros ópticamente. ¿Acaso va a prescindir de un conjunto tan bonito y cómodo? De ninguna manera. Sobre todo en verano, lo que nos apetece es ponernos prendas anchas, que nos den libertad de movimientos y no se peguen a la piel. Es cierto: son siluetas que no adelgazan. No pasa nada. Ya 'adelgazaremos' con otros looks.

Traje blanco de silueta ajustada de Zara. pinit

El secreto curvy para llevar un traje blanco y que favorezca al máximo es procurar llevar un patrón muy ajustado, tanto en la chaqueta como en el pantalón. Cuanto más centímetros de comodidad tenga ambas piezas, más voluminosas pareceremos. Si te atreves con el traje blanco pero en versión adelgazante, tienes en la nueva colección de Zara un traje ajustado que queda como un guante. Eso sí:solo hasta la XL.