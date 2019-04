30 abr 2019

Hasta hace poco, el vestido de la novia se llevaba buena parte del presupuesto de la boda. Y aunque todas pensábamos que para qué hacer ese dispendio en una prenda que solo nos íbamos a poner durante unas horas una vez en la vida, al final terminábamos cayendo en la tentación. Pero, por suerte para las 'brides to be', las firmas 'low cost' se lanzado de lleno al universo nupcial, y no hacemos más que descubrir looks de novia brillantes a precios antes impensables, como la colección súper 'low cost' que hace unos días lanzó H&M o este modelazo que se marcó hace unas semanas Sfera.

Este 'vestido de novia' de Zara cuesta 79.95 euros. pinit Zara

Esta vez le ha tocado a Zara, que después de sorprender con este 'vestido de novia' boho y con este diseño lencero y de inspiración 'vintage', vuelve a la carga con un diseño romántico, súper femenino y muy sensual en encaje blanco, con un favorecedor escote 'off the shoulders' y una falda entallada rematada en volantes absolutamente fabulosa.

Este 'vestido de novia' de Zara cuesta 79.95 euros pinit Zara

Aunque no está catalogado como 'vestido de novia' en sí, estamos seguras que el equipo de diseño de Zara se lo ha imaginado, como nosotras, convirtiéndose en la nueva prenda viral de Instagram gracias a una novia bucólica con el pelo suelto, corona de flores y un gran ramo en una boda en el campo; o una novia 'neo hippy' descalza en la playa, combinando este vestido con una gran pamela al más puro estilo Jacquemus. Nosotras, desde luego, le decimos 'sí, quiero', y más teniendo en cuenta que no llega a los 80 euros...

También te interesa...

- ¿Sabes qué firma "low cost" va a lanzar su primera colección de novias?

- El vestido de novia más original que hemos visto en Instagram

- El 'no vestido de novia' que se ha hecho viral en Instagram