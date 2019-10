3 oct 2019

Ya han pasado unas semanas desde que Sandra Gago y Feliciano López se dieran el "sí, quiero" en una romántica ceremonia en Málaga. Una boda muy íntima que congregó gran expectación y que de la que pudimos ver varias imágenes en las redes sociales. El vestido de novia de Sandra fue uno de los secretos mejor guardados, y tras revelar el diseño de líneas sencillas que lució durante la primera parte de la boda, la modelo ha querido compartir cómo fue el segundo vestido que llevó.





Es tradicional ya que las novias elijan dos diseños diferentes para este día y las bodas que hemos tenido este verano lo confirman. María Pombo y Rocío Osorno han sido algunas de las que han optado por este cambio durante el evento y Sandra Gago se ha unido a ellas. Para la parte más festiva, la joven de 23 años escogió un vestido más cómodo que simulaba un conjunto blanco de dos piezas de falda y top cut out. Una combinación formada por un cuerpo de cuello halter sin mangasy una falda con apertura en el centro.

El cuello y la cintura estaban adornados de apliques plateados que daban al look un aire más adecuado para la noche y la fiesta. Además, las aperturas conseguían ese toque sexy que no tenía el impoluto vestido que llevó al comienzo. Este estilismo lo firma Jesús Peiro, la misma marca que se encargó del primero. En cuanto al look beauty, Sandra cambió su melena ondulada peinada hacia a un lado por una coleta baja más cómoda para saltar y bailar y disfrutar al máximo de este día tan especial.