25 ene 2021

Es una realidad: no sabemos cuándo podremos volver a disfrutar de una boda como las de antes, de las de 300 invitados, abrazos por doquier y sonrisas a la vista. La responsabilidad manda, pero eso no significa que no pueda celebrarse el amor: solo tienen que hacerse de una forma diferente. Y es que si algo hemos aprendido en estos meses es que no podemos dar nada por hecho, tampoco en el terreno nupcial. Hemos visto cómo nos enamoraba una novia con traje de chaqueta (de Chanel, eso sí), con pantalones o con un vestido customizado de Zara. Hemos encontrado inspiración en Mango o en Asos, y hemos soñado con dar el ‘sí, quiero’ con alguna de estas maravillas que vimos en 2020. Y, ahora, caemos rendida ante una joya que hemos descubierto en las rebajas de Uterqüe.





Las bodas COVID han hecho que el universo nupcial se reinvente y los ‘sí, quiero’ se den en petit comité. Por eso, muchas novias buscan un plan B a su vestido a la espera de estrenar el de sus sueños cuando la normalidad vuelva. Nosotras lo hemos encontrado baratísimo en las rebajas de Uterqüe, pero aún no sabemos si es un plan B, o en realidad es ese look de nuestros sueños. Porque, ¿quién dijo que no podía costar menos de 100 euros?

En este caso no se trata de un vestido de novia, sino de un delicado conjunto de plumetti que combina una blusa con escote en uve y detalle de chorreras en las mangas (rebajada a 39.95 euros) con una falda midi (rebajada de 99 a 44.95 euros) abotonada con abertura delantera y cinturón a juego rematado en nácar. Perfecto para una novia sofisticada e hiperfemenina, nos imaginamos este look combinado con un tocado joya y unas sandalias minimalistas; pero también con un velo corto y bailarinas para una novia muy romántica; o incluso con una corona de flores y unas alpargatas para una boda de primavera en el campo.

Por si fuera poco, reutilizar tu ‘no vestido de novia’ en tus looks de la próxima primavera-verano será un acierto total, ya sea en forma de conjunto o con cada pieza por separado. ¿De verdad sigues pensando que el vestido de novia de tus sueños tiene que costar miles de euros?