3 feb 2019

Compartir en google plus

En la noche de los Premios Goya todos ponemos nuestra atención en los grandes nominados, en las películas, en los presentadores y, por qué no decirlo, en los looks, especialmente de las mujeres que pisan la alfombra roja. Y aunque por lo general en la emisión del photocall no aparecen todos los invitados, las que manejamos con soltura las redes sociales y somos fans de las ‘influencers’, sabemos de sobra quiénes son las ‘instagrammers’ que se han desplazado hasta Sevilla para vivir la noche más importante del cine español.

Esperábamos a Mery Turiel, que en otras ocasiones ya ha acudido a los Premios Goya, pero en esta ocasión ha sido María Pombo la que se ha estrenado en este evento. La madrileña, que contraerá matrimonio el próximo mes de junio vistió un bonito vestido bordado de Yolancris.

Su amiga María Fernández Rubíes, a quien seguimos la pista muy de cerca por los grandes looks que publica en las redes sociales, también acudió y llevó un vestido brillante de color azul noche firmado por Pronovias.

Las inconfundibles Marta Lozano y Teresa Andrés también estuvieron invitadas y acudieron de la mano de sus respectivos novios. Fans incondicional del color negro, ambas eligieron dos diseños largos. Teresa Andrés ya ha confirmado que su vestido con vuelo era de Roberto Diz y Marta con un impresionante Ralph & Russo.

Teresa Andrés y Marta Lozano para los Premios Goya. pinit d.r.

Por otro lado, grandes influencers españolas como Dulceida, que además de sorprender con un cambio de look, fue vestida por su diseñador favorito Ze García, y Paula Ordovás, con vestido vaporoso de Navascués, hicieron un guiño al color rosa y ambas lo defendieron con mucha elegancia y sofisticación.

Dulceida con vestido de Ze García. pinit d.r.

Además...

Nominados (ganadores) premios Goya 2019

Alfombra roja de los Premios Goya: mejor vestidas

Del melenón de Rosalía al pixie de Aura Garrido: los mejores peinados de la alfombra roja de los Goya 2019