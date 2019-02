20 feb 2019

Si con la vuelta de Sara Carbonero a la televisión española tuvimos un flechazo con el abrigo de rebajas que nos pondremos durante todo el entretiempo, ha sido uno de los últimos looks 'casual chic' que la presentadora ha compartido en su cuenta de Instagram el que nos confirma cuál va a ser el complemento estrella de la temporada.

Y no, no creas que hablamos de las gafas de sol de la foto en blanco y negro que abre este artículo: el 'must' de la primavera es el pañuelo, que vuelve en forma de estampado en prendas como vestidos, faldas o blusas, pero que también se incorpora como complemento capaz de transformar por completo un look.

Ya sea al cuello para poner un toque 'preppy' a nuestro look, en la cabeza para solucionar con estilo un 'bad hair day' o, como hace Sara Carbonero, a modo de cinturón para aportar una nota ultra chic al conjunto, esta temporada ya puedes empezar a buscar en el cajón de accesorios de tu madre para recuperar joyas 'vintage' y, por supuesto, darte un paseo por la zona de complementos de tus tiendas favoritas para hacerte con unos cuantos pañuelos que marquen la diferencia.

