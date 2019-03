8 mar 2019

Esta temporada hay una prenda que ya promete convertirse en el nuevo básico de nuestro fondo de armario y que estamos seguras de que cualquier estilista recomendaría. Hablamos del resurgir del traje 'oversize' más noventero que esta temporada ha dejado atrás su origen masculino.

De hecho creemos que ellas lo llevan mucho mejor, sobre todo después de ver que se ha convertido en el 'look' estrella entre las famosas. Algunas como Vicky Martín Berrocal se han atrevido a lucirlo convirtiéndolo en el 'look' más sexy y otras como Úrsula Corberó han preferido escoger la americana masculina como la prenda clave de sus 'casual looks'.

Ella misma nos lo ha demostrado en uno de sus 'stories' recientes de Instagram. Donde la ha combinado con unos jeans con roturas, camiseta básica blanca y sandalias de tacón en tono plateado ¿El resultado? Un 'look' rompedor y lleno de estilo.

Úrsula Corberó compartía este 'look' en uno de sus recientes 'stories' de Instagram. pinit Instagram.

Para este estilismo, la actriz ha elegido una americana de la firma de Stella McCartney en un color blanco roto y lamentablemente fuera del alcance de nuestros bolsillos.

Aún así, este nuevo 'look' de Úrsula Corberó nos ha creado una nueva necesidad, la de buscar un diseño similar en las secciones de hombre de nuestras firmas 'low cost' favoritas.

Nosotras por el momento ya hemos fichado este diseño de la sección de chico de Mango:

Americana traje slim-fit lino, 99,99 euros. pinit Mango.

¿Te atreverías copiar su 'look'? Si no es así, te aconsejamos que te decantes por una americana o blazer estilo 'oversize'. ¡Todo un clásico que nunca falla!

