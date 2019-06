30 jun 2019

Nos pasamos meses y meses pensando en las ansiadas rebajas (donde no solo adquirimos cosas de temporada, sino que muchas veces terminamos comprando prendas pensando en temporadas próximas, para así ir llenando nuestro armario con nuevas tendencias y ahorrarnos un poco, en este caso, en botas, chaquetas o abrigos. Sin embargo, esta vez deseábamos las rebajas para hacernos, por fin, con el vestido que más va a triunfar estos meses de verano, el que hemos estado viendo en Instagram y lucir en influencers. ¿Y cuál ha sido nuestra sorpresa? Pertenece a nueva colección y no está rebajado.

Sin embargo, eso no es impedimento para que nos hagamos con él. Al ser tan low cost viene a tener el precio de muchas otras prendas rebajadas en cualquiera de nuestras marcas favoritas, así que estamos la mar de contentas por decir que 29,99 euros vamos a tener el vestido que luce así de bien Teresa Andrés o Dulceida. ¡Y es de color blanco! Nos referimos al vestido 'Festival', de Dulceidashop, con tejido de algodón y bordado inglés. Pero lo mejor de todo es que lo luzcas cuantas veces quieras, no tiene por qué parecer que llevas el mismo vestido ya que cuenta con tirantes multiposición, así que puedes llevarlo en palabra de honor, con un hombro descubierto, ambos descubiertos... ¡Nos parece lo más!

No nos cabe la menor duda de que se va a convertir en uno de los vestidos más famosos del verano y que, por ejemplo, en el Festival Dulceweekend, que organiza cada año Dulceida, las influencers invitadas lo llevarán cada una a su estilo: con sneakers, sandalias planas, sandalias con un poco de tacón... ¡Y puede incluso que se convierta en el look principal de Dulceida! Nosotras ya estamos 'in love' con esta pieza tan fresquita que podemos combinar con todo lo que queramos.