11 jul 2019

No es nada común que Mango y Zara demuestren esta especie de telepatía extraordinaria. Es posible coincidir en alguna prenda que arrase en la tendencia de temporada, pero que la lancen exactamente al mismo tiempo sí que parece casi casi un caso paranormal. La verdad es que el diseño en cuestión no puede ser más oportuno: favorece a prácticamente todos los cuerpos, nos encanta en los looks a partir de los 50 y no se le vislumbra fecha de caducidad. Tiene todas las papeletas para triunfar en todas las tallas y generaciones. Por todo eso, esta falda midi en denim oscuro se va a convertir, seguramente, en superventas.

La versión de Mango de la falda vaquera que también lanza Zara. pinit MANGO

El diseño que propone Mango es, como casi siempre, algo más caro (29,99 euros). El patrón es el clásico de las faldas vaqueras de tubo, con sus cinco bolsillos y trabillas deudoras de los jeans, el cierre con cremallera y botón de rigor y una abertura frontal que facilita el paso. Nos encanta el estilismo que propone la firma barcelonesa, con una cazadora vaquera negra utilizada a modo de camisa.

La opción de Zara nos convence muchísimo, sobre todo, por el precio: solo cuesta 19,95 euros. En todo lo demás es prácticamente clónica, con el mismo denim en gris antracita, clónica abertura y consiguientes detalles importados de los jeans. Tendríamos que tenerlas en la mano para averiguar si es la calidad del algodón la que explica la diferencia de precio... Ojalá Mango la incluyera en su colección de tallas extendidas, Violeta. Funcionaría casi mejor que en la colección principal.