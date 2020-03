25 mar 2020

Es prácticamente igual. ¿Quién no recuerda la blusa más viral del primavera pasada? Era de Zara, de organza y con estampado de margaritas. Se agotó en cuestión de días y no se la saltaron ni las influencers como Collage Vintage. Es más, en la redacción de Mujerhoy la tenemos todas y, el año pasado, nos teníamos que poner de acuerdo para no coincidir. Pocas veces no había pasado una cosa así con una prenda -y eso que con las de Zara parece complicado no coincidir-. Después de la famosa biker amarilla de la firma de Inditex, la blusa de margaritas ha sido la prenda más famosa de los últimos años.

Pues bien, Sfera ha decidido que este es su año y ha hecho su porpia versión de la blusa que, por segundo año consecutivo, promete convertirse de nuevo en viral. Con algunas diferencias, pero mínimas, esta es la versión 2020.

Esta es la blusa de margaritas de la nueva colección de primavera/verano de Sfera. pinit

También es de organza, con estampado de margaritas como si estuviera 'pintado' sobre la tela, cada una de un tamaño diferente. El cuerpo es ajustado hacia la cintura con unas costuras verticales que marcan la silueta, escote cuadrado y manga con mucho volumen. Igual de bonita o más que la versión de Zara del año pasado. Solo que esta, en vez de costar 29,95, cuesta 39,99 euros.

Si te quedaste sin ella en la pirmavera 2019, Sfera te da una segunda oportunidad. O si, por el contrario, sí que tienes la de Zara pero te encantaría repetir modelito, que sepas que hay tres tallas disponibles, S, M y L.

Y por si alguna no recuerda la versión de Zara del 2019 a la que tantas referencias hemos hecho, os dejamos aquí una foto. ¿Se volverá a hacer viral este año?