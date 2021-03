15 mar 2021

Se confirma, los pantalones chicos vuelven esta temporada para arrasar y convertirse en la apuesta segura de nuestros looks de primavera. Y no podíamos alegrarnos más de este regreso de un clásico que ya sea con su diseño habitual o con las originales propuestas de algunas firmas se va a convertir en un valor seguro para nuestros looks. Así que si ya te has hecho con los culotte de Nuria Roca que sientan bien y son originales y ponibles y tú también te vas a apuntar a los pantalones de Zara en cuatro colores diferentes que se agotan sin parar apúntate los chinos de Lefties que vienen en nueve diseños para todos los gustos y se van a convertir en los pantalones estrella de la primavera.

La firma de moda de Inditex ha apostado por ocho diseños, cuatro lisos y cuatro estampados, para que tengamos a mano unos pantalones con los que crear un estilismo impecable tanto si apostamos por nuestra blazer favorita por nuestra biker nueva o la gabardina que no nos puede faltar en los días de lluvia.

Si apostamos por el diseño liso podemos elegir entre el negro, el blanco, el crudo y el azul marino para este pantalón de corte chicno que viene con cinturón en efecto piel con hebilla metálica y aberturas laterales en los bajos.

Los estampados pueden ser de cuadros o como este, de flores, y sus bajos tobilleros son perfectos para presumir de sandalias nuevas.

Con cierre delantero con cremallera y pasados y dos bolsillos delanteros y dos traseros con vivo, tienen un precio de 15,99 euros y está disponibles entre las tallas 34 y 46. Aunque con ese precio algunos colores y diseños se han agotado ya. Así que no esperes más para hacerte con el pantalón estrella de la temporada que te vas a poner con todo.