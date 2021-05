11 may 2021

No importa si te decides por los pantalones que son perfectos para subir el nivel de tus looks de primavera o si apuestas por los vaqueros más favorecedores y ponibles. Escojas lo que escojas el diseño flare es el más favorecedor del momento y para que te animes a apostar por él, o a seguir sumando prendas de este tipo a tus looks, hemos encontrado los pantalones que sientan de maravilla y son perfectos para tus sandalias más elegantes. Y tus tops y camisetas cropped favoritos.

La firma responsable del hallazgo ha sido Bershka, que ha apostado por los tonos que más se llevan y los estampados que mejor sientan para incluir en su catálogo seis pantalones ideales para tus looks nocturnos. O para cuando tú quieras, porque son tan bonitos y sientan tan bien que no vas a poder dejar de ponértelos.

Nuestro diseño favorito es en su versión más innovadora, con estampado de cebra en marrón y crudo, frontal fruncido y diseño cut out con tiras en la cintura.

De diseño ajustado y bajo acampanado, también está disponible en negro y en azul (este último rebajado), y podemos encontrarlo entre las tallas XS y XL por 19,99 euros.

El otro diseño que estamos soñando con incluir en nuestros looks es este, con diseño cut out en los laterales de la cintura, que está disponible en negro, blanco y beige.

Confeccionado con un 25% de poliéster reciclado, es ideal para presumir de operación bikini más allá de la playa y tiene un precio de 19,99 euros. Podemos encontrarlo entre las tallas XS y XL.