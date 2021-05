18 may 2021

No le vamos a dar muchas vueltas a esta nueva colección porque estamos viendo que se agotan las tallas por momentos: tienes que lanzarte a la tienda cuanto antes para hacerte con alguna de las piezas inspiración boxeo de Everlast. Sucedió con la anterior colección de otoño-invierno: nos rifamos los diseños porque fueron de los más bonitos y especiales que pudimos ver en tienda. Ahora hay más motivos que nunca para lanzarnos: los shorts son espectaculares, hay un vestido bata increíble y hasta una camisa con talla hasta la XXL. Qué más podemos pedir.

Shorts y top beis de la colección de Everlast en colaboración con Zara. pinit

Dos looks con shorts se han convertido en el objetivo de las compradoras de moda: no nos extraña nada porque ambos son increíbles. Tiene el patrón y el largo típico de los shorts deportivos, sin llegar a los largos que podemos ver en los combates de boxeo. Uno es de color beis (29,95 euros) con camiseta a juego (12,95 euros) y otro, de un espectacular color rojo, sale por 17,95 euros.

Chándal con sudadera rosa vintage de la colección de Everlast con Zara. pinit

Otro look que puede convertirse en súper deseado, aunque ya estemos un poco saturadas de chándal, es esta combinación de joggers y sudadera de un color rosa vintage maravilloso. Ambas prendas llevan el bordado icónico del logo la marca Everlast, acabados en rib y silueta cómida (pero no oversize, cuidado). El precio está a la altura de lo apetecible del look: 35,95 euros la sudadera con capucha y bolsillos laterales, y 25,95 euros el pantalón de chándal con tiro alto y cintura elástica.

Parka corta de la nueva colección de Everlast con Zara. pinit

El tercer look deseadísimo, de eso no tenemos duda, cuenta con esta espectacular parka corta, con el logo de la marca Everlast que ha colaborado con Zara impresionado en la espalda. Es una prenda de entretiempo perfecta para darle un toque sofisticado a vestidos románticos o incluso para llevar en looks cien por cien deportivos, por ejemplo con ciclistas. Cuesta 39,95 euros y te la recomendamos especialmente: es un diseño que no tiene fecha de caducidad.

Camisa oversize de rayas con el logo de Everlast de Zara. pinit

Una buena noticia para las tallas grandes: la colección inspiración boxeo de Everlast y Zara incluye una camisa oversize disponible hasta la talla XXL, con lo que da muchísima talla. Lo bueno: la camisa de rayas es el básico que tienes que llevar esta temporada sí o sí, y esta opción lleva el extra de la impresión gigante de Everlast en un lateral. Queda fantástica.

Batín vestido inspirado en el boxeo de la colección de Everlast para Zara. pinit

Hemos dejado para el final la prenda más espectacular de la colección de Everlast junto a Zara, pero no porque no nos encante ni le veamos posibilidades. De hecho, estamos seguras de que te la vas a poner hasta el cansancio: sirve para ir a la playa, para acudir una terraza, para salir de cena... Es un diseño fantásticamente polivalente, precisamente porque el patrón es el de un batín de boxeo y el tejido satinado rojo es capaz de amoldarse a todo (39,95 euros).

Espalda del batín vestido de la colección de Everlast para Zara. pinit

El batín rojo de Zara lleva la manga larga amplia y cintas para ajustar en el cuello y la cintura, de manera que puedas regular lo que muestras y lo que no. Nos encantan dos detalles cien por cien boxeo: el remate negro de las mangas y la estampación también en negro del logo de la marca, Everlast, en la espalda. Ganadoras del combate de moda, de largo.