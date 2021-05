24 may 2021

Compartir en google plus

Puede que sea el color que más obsesiona a las influencers esta temporada, más allá de la irrupción habitual del rosa, los pasteles o el llamativo naranja. El verde, siempre en esta versión a tope de intensidad, se ha revelado como el tono estrella de la primavera gracias a su poder increíble para levantar cualquier look. Además, es un color que rejuvenece prendas básicas que, en otro tono, podrían resultar bastante planas. De hecho, puedes llevar un total look de básicos tranquilamente, pues si una de las prendas es verde te resuelve el estilismo. Esta primavera tienes posibilidades mil para apuntarte a este tendencia: en las tiendas del low cost tienes faldas midi, faldas mini, camisas oversize, blazers y pantalones. Tienes de todo.

Falda midi de color verde intenso de la nueva colección de primavera de Zara. pinit

Necesitábamos mostrarte esta falda midi y satinada porque, probablemente, es la prenda verde más espectacular que hemos visto pasar por el low cost y el 'street style' de Instagram. Lo puedes comprobar con tus ojos: es increíble lo bien que queda con una sencilla camisa blanca y unas zapatillas de deporte. Es un look que enamora y que funciona tanto durante el día como para acudir a la oficina. Puedes clonarlo fácilmente, porque Zara aún tiene disponible una falda midi verde en su tienda online, aunque no en todas las tallas. No nos extraña: el color es perfecot y la cintura elástica hace que sea comodísima (29,95 euros).

Falda mini de color verde intenso de la colección de primavera de Zara. pinit

Lo sabemos: algunas de vosotras no os sentís demasiado cómodas con las faldas largas. Si prefieres lucir pierna y alargar en lo posible la silueta, no tienes porqué prescindir de este look. Puedes combinar la camisa blanca con una falda verde mini y sigue quedando espectacular. De hecho, puede ser un estilismos increíble para salir por la noche. Zara tiene una fada mini verde preciosa, con un satinado de un brillo maravilloso, y por solo 25,95 euros. Tienes disponibles todas las tallas. A por ella.