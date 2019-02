17 feb 2019

Desde que comenzó en el mundo del yoga, Cristina Pedroche dice encontrarse mucho mejor consigo misma. “Amo la sensación de estar tan en contacto con mi cuerpo”, dijo en una ocasión, y ya van casi dos años en los que dedica parte de su vida a este deporte que, además de la mejora física, produce numerosos beneficios psicológicos.

Con la ayuda de Maite Aguirre, profesora de yoga, la presentadora de televisión ha conseguido alcanzar muchos retos en lo que a este estilo de vida se refiere. Ya vimos hace meses las posturas imposibles que consigue hacer, pero ahora ha reconocido que todavía hay algún que otro ejercicio que se le resiste… Sin embargo, nosotras la vemos tan perfecta que pensamos que hacer semejante postura no le ha costado nada. “Cuando vi esta foto pensé que era fácil. Para Maite lo es, que como podéis ver en su foto casi se queda dormida. A mi me ha costado un poco más, las torsiones cuestan bastante, pero poco a poco van saliendo las cosas”, decía en su cuenta de Instagram.

No cabe duda de que la colaboradora de ‘Zapeando’ se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida, y no solo hablamos de su vida personaliza cuál va viento en popa, sino también de la profesional, ya que hace unos meses firmó un contrato de larga duración con Antena 3 y lleva cinco años consecutivos dando las campanadas cada 31 de diciembre. Sin duda, Cristina Pedroche se ha convertido en todo un referente no solo en el mundo de la moda, también para todos aquellos que quieren comenzar una rutina más “healthy”.

