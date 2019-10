31 oct 2019

Sabemos que llevas semanas (años) leyendo los mil y uno beneficios del yoga. Que si es bueno para tonificar la figura (eso es cierto a pies juntillas), que si con él conseguirás deshacerte del estrés, que si no hay mejor compañero para relajarte (y no, no hablamos del satisfyer, aunque podríamos).... si aún no te habían convencido, ahí va la gota que colma el vaso: hay ciertas posturas que pueden darte un 'boost' en la cama. Si ya sabías todo esto... nosotras hemos averiguado que hay un tipo de yoga llamado 'bowspring yoga' y con el que puedes adelgazar.





¿Qué es el 'bowspring yoga'?

Se trata de una variante del yoga, menos rígida y que tiene como objetivo alinear el cuerpo para que las partes trabajen unas con otras en armonía. El cuerpo, deberá adquirir forma de S, desde la cabeza hasta las puntas de los pies. Se trata de unos ejercicios fluidos que tienen como objetivo unir cuerpo, corazón y mente para respetar la forma natural de nuestro cuerpo sin forzarla en ningún momento.

Esta variedad del yoga separa el cuerpo en diferentes áreas: las manos, los brazos y los hombros reciben el nombre de 'alas', mientras que el 'corazón' se refiere a la caja torácica. Las 'raíces' son los pies, las piernas y la cabeza. La 'cintura' hace alusión a la parte baja de la espalda y la 'corona' a la cabeza y el cuello.

¿Qué tiene de diferente al yoga tradicional? Entiende que la espalda es un muelle que no debe permanecer recto para evitar el desgaste de la zona lumbar. Si estamos todo el día sentados en una silla la espalda sufrirá, además del peso del cuerpo, lesiones debido a las malas posturas. Este ejercicio le dará un respiro a tu espalda y hará que se relaje a la vez que llevas a cabo actividad física.

El 'yoga bowspring' aumenta el tono muscular y fomenta la elasticidad.

Sus beneficios no son solo físico, sino también mentales: si comes por trastornos ansios es decir, para equilibrar episodios de estrés, esta disciplina será la respuesta. Te sentirás más relajada, tonificarás tus músculos y además, perderás peso si lo combinas con una alimentación saludable y una vida activa.