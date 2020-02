6 feb 2020

Moverte, pero sin caer en la extenuación. Un estudio realizado por la Universidad de Australia ha comprobado cuál es el deporte que tienes que hacer si quieres poner tu cerebro a punto y que esté sano por siempre jamás: a tu mente le gustan los entrenamientos con intervalos de alta intensidad (HIIT) o, la opción más calmada, el ejercicio moderado continuo. Y un aviso: odia las sesiones largas de deporte extenuante.





Para comprobar esta teoría los expertos utilizaron a 128 voluntarios cuyos cerebros fueron monitoreados tras realizar ejercicio aeróbico a distintas intensidades en una bicicleta estática o en una cinta de correr. Unos hicieron ejercicios continuos de baja intensidad y otros ejercicios de intervalos de alta intensidad de una extensión mayor o menor llevando el corazón hasta el 90% de su capacidad.

Pues bien, los mayores cambios en la neuroplasticidad, que es la capacidad del cerebro para volver a cablear o modificar sus conexiones neuronales, se produjeron en el grupo de voluntarios que realizó 20 minutos de entrenamiento con intervalos de alta intensidad o 25 minutos de ejercicio aeróbico moderado continuo.

En cambio, pedalear como un loco o correr a toda velocidad manteniendo el esfuerzo durante toda la sesión elevaba los niveles de cortisol, la hormona del estrés, bloqueando los efectos positivos de hacer deporte. Y es que parece ser que el cortisol bloquea las respuestas neuroplásticas del cerebro impidiendo que mejore su memoria, atención y capacidad de aprendizaje. Los hallazgos de estos investigadores han sido publicados en el Journal of Science and Medicine in Sport.