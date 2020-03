9 mar 2020

Compartir en google plus

Clara Lago acaba de entrar en la treintena y es ya un referente tanto por su trabajo como por su compromiso social. La actriz es vegana y una amante del deporte, lleva una vida muy saludable y le gustan mucho el spinning y el pilates. Es en esta última disciplina donde la hemos visto darlo todo en la famosa máquina Reformer de la que también es fan Sara Carbonero.





VER 5 FOTOS 5 consejos para evitar tener agujetas después de hacer ejercicio

Video: Pilates máquinas vs Pilates suelo gtres

¿El Pilates puede remodelar el cuerpo?

Hay una tendencia popular a poner en el mismo plano el yoga y el pilates pero son dos disciplinas muy diferentes aunque es cierto que tienen beneficios comunes. Si has hecho alguna vez una clase de pilates seguramente habrás sido víctima de las agujetas mortales del día después en el abdomen que no te dejan casi ni reírte y te habrás dado cuenta de que de relajado el Pilates no tiene nada.

Reformer es la máquina de Pilates más popular y con ella se pueden hacer ejercicios tanto de entrenamiento básico como avanzado. En estos distintos niveles se pueden incluir muchos de los ejercicios de suelo para intensificarlos. Con Reformer se consigue una ejecución mucho más controlada del ejercicio y consigue trabajar un amplio abanico de músculos de forma óptima, eso sí ¡con esfuerzo! No es un camino de rosas el Pilates y Clara no ha conseguido ese abdomen marcado sin trabajo y constancia.

La postura del barco

Clara Lago ha compartido con sus followers en Instagram uno de los ejercicios que realiza en sus sesiones de Pilates con la máquina Reformer: la postura del barco. Una postura exigente, nada fácil de realizar, y que requiere de equilibrio y esfuerzo.

En el vídeo se ve a la actriz en postura de uve con las piernas juntas y a 45 grados respecto al suelo. La espalda recta e inclinada hacia atrás. Mantiene el equilibrio gracias al trabajo abdominal que tiene en todo momento activados los músculos. Trabaja también brazos y, por supuesto, la resistencia.

Esta postura fortalece el core, esto supone que trabaja la zona abdominal, la cadera y la espalda baja. Mejora la estabilidad y la alineación de la columna vertebral y aumenta el rendimiento deportivo. Es un ejercicio muy intenso y como podrás comprobar en el vídeo de Clara ¡cuesta! Pero es innegable que con él consigues unos abdominales de acero. ¿Te atreves a probarlo?