9 mar 2020

Muchos fueron los que la criticaron después de su embarazo. Eva Longoria decidió tomarse su tiempo para disfrutar de su maternidad y dar a su cuerpo una tregua tras el parto antes de recuperar su físico anterior, objetivo que ella misma se marcó y que ha conseguido, estando ahora quizás, incluso más en forma que antes.

Fue durante el Festival de Cannes en mayo del año pasado cuando Eva dejó al mundo con la boca abierta. Luciendo un físico espectacular, la actriz confesaba su secreto: “Llevo seis meses de tortura”. Pero tortura de la buena y con nombre y apellido detrás. En enero de ese año, Eva recurría a Grant Roberts, quien le ha hecho sudar la gota gorda para conseguir su objetivo.

Desde hace poco más de un año, Eva trabaja duro en el gimnasio.

Roberts es un ex campeón de culturismo canadiense, que desde hace años regenta el 'Granite Gym', un centro de entrenamiento de Los Ángeles, donde acude la élite de Hollywood. Fue él quien ayudó a Hilary Swank a ponerse en forma para "Million Dollar Baby", la película con la que consiguió un Oscar a Mejor Actriz en 2004. Nutricionista y entrenador personal, Grant cuenta con numerosos rostros conocidos en su cartera de clientes, y se ha encargado de los entrenamientos de algunos de los actores de las películas de Marvel y DC.

Numerosas celebrities han recurrido a Grant Roberts para sus entrenamientos.

Desde hace un año, Eva sigue una estricta rutina de entrenamiento diseñada por Grant, basada principalmente en ejercicios tradicionales de pesas. Según asegura Roberts, Eva es una persona trabajadora que siempre está feliz, “nunca la he visto de mal humor”. Además, confirma que la actriz responde muy bien a los ejercicios, y es que él es un gran defensor del entrenamiento de fuerza. Brazos, espalda, glúteo, pierna, abdomen… ningún músculo queda fuera del control de Grant, quien, a la vista de los resultados, sabe lo que se hace.

Pero en la recuperación de Eva no todo ha sido ejercicio, la dieta también ha sido importante, y ha estado supervisada por Grant. El entrenador asegura que una buena alimentación saludable es una parte muy importante para tener un buen cuerpo. Una dieta en la que no falten ninguno de los elementos esenciales: “Agua, proteínas, grasas saludables ricas en omega 3 y una gama completa de vitaminas y minerales”. Según confesó la propia Eva hace unos meses, en su dieta hay tres restricciones importantes: “No he bebido vino, ni tomado azúcar, ni visto un carbohidrato en mucho tiempo”. Además, Roberts nos da la clave final, “Agregar mucho hierro. Pero no en forma de píldoras, sino del que va unido a una barra o una mancuerna”.