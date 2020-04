29 abr 2020

Tal y como anunció Pedro Sánchez ayer, se avecina la desescalada. A aprtir del próximo lunes, poco a poco y a través de cuatro fases podremos ir adaptándonos a la nueva normalidad depués de la crisis del Covid-19. Va a ser un camino largo: diremos adiós a los 300 Instagram directos (¡gracias1) al día, a la repostería, a la pintura, a los memes del papel higiénico, la harina y la levadura y a los maratones de Netflix sin pestañear. Volveremos a la "normalidad" antes de julio, si todo va como ha previsto el Gobierno, pero parece que esta cuarentena no se cerrerá sin colgar un nuevo cartel de 'sold out' online.

Sí, no estamos aquí para hablar de los difusos pasos (que nosotras tampoco entendemos muy bien) a seguir hasta que podamos disfrutar de una tarde de tarraza con nuestras amigas. Aquí hemos venido a hablar de nuestro libro. Error, tampoco. Ahora sí: estás leyendo estas líneas porque a ti también te ha pasado. Has entrado en Google con la esperanza de adquirir una esterilla nueva porque a) creías que para hacer yoga con una toalla en el suelo era suficiente, o b) la esterilla que posees actualmente está rota y es fina como un folio, y te has dado de una cosa: es casi imposible adquirir una a un precio razonable, que tenga un grosor de -al menos- 1cm y que además, no te llegue a casa en agosto.





Sí, las esterillas son la nueva levadura o chocolate. Todo el mundo quiere una. Y la quiere ya.

Lo cierto, es que hacer deporte en casa se ha convertido en la única manera de ejercitarse, pero todo apunta, a que seguiremos haciéndolo durante al menos, varios meses hasta que los gimnasios se adapten a la era post coronavirus. Estamos completamente seguras de la las etapas respostería empedernida llegarán a su fin, pero la fiebre por el yoga, Patry Jordan y las sesiones de HIIT desde casa seguirán entrando en nuestra rutina del día a día. De ahí que las esterillas se hayan convertido en uno de los bienes más demandados.

Amazon no asegura poder entregarlas hasta junio, Oysho se debate entre el "agotado, avísame cuando esté disponible" y el "llegará próximamente" que tanto odiamos. Y en Decathlon pasa algo parecido. En Sprinter no todos los modelos están disponibles y la famosa maat de Rituals negra con letras doradas que tanto queríamos ha desaparecido por arte de magia de la faz de la tierra. Solo unos pocos afortunados parecen haberse hecho con ella.

¿La solución? Lo sentimos querida lectora, pero tendrás que hacerlo: ficha las que más te gusten y apúntate a las 'mailing list' de las web online. Es la única manera de encontrar una en estos momentos.

También puedes resignarte, poner doble toalla y seguir haciendo los ejercicios así: no te lo recomendamos, pero si quieres esperar a que abran las tiendas para poder hacerte con una de forma presencial, es el único camino. ¿A qué después de leer esto el 'mailing list' parece menos malo que unas rodillas destrozadas? Estás asintiendo con la cabeza, te estamos viendo.

Por eso, hemos hecho una selección de esterillas que actualmente se encuentran disponibles online. Quizás, cuando vayas a comprarla, tengas suerte y la puedas echar a tu carrito. Cruzamos los dedos.

