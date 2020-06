26 jun 2020

Vicky Martín Berrocal ha dado una vuelta a su perfil de Instagram y está explotando al máximo su papel como influencer beauty. Sus últimas publicaciones han estado protagonizadas por consejos de belleza que no tardan en convertirse en todo un éxito entre sus seguidores. El tratamiento para eliminar el encrespamiento, su manicura o el producto quemagrasas que usa mientras duerme son algunos de los trucos que ha compartido en su cuenta. Sin embargo, ha sido el sérum anitiedad que enseñó el que más ha triunfado entre sus 'followers', por lo que a la diseñadora no le ha quedado más remedio que compartir el resto de productos que usa para su rutina de belleza de noche.

Vicky, antes de comenzar a detallar cada uno de los productos explicó que lo usa por temporadas. "Puedo estar meses con unas cremas y después las cambió porque la piel se acostumbras, pero hay algunas que son básicos como esta marca", dijo enseñando los productos de Skin Ceuticals. "Os voy a contar lo que estoy usando hace meses y estoy fascinada", añadió.

Primero Vicky limpia la piel aplicando el gel limpiador dos veces al día, mañana y noche, para eliminar las impurezas y dar luminosidad. Después se aplica en rostro, cuello y escote un gel antioxidante, que ayuda a reparar el daño que acumula la piel durante el día. A continuación añade un sérum que ayuda a reducir las manchas de la piel y unifica el tono.

Vicky no se olvida tampoco de el contorno de ojos, muy importante para ella porque reafirma y eleva la mirada: "Lo aplico con movimientos suaves desde la nariz hasta la sien". También añade un ácido glicólico, que ayuda a renovar la piel para mejorar las arrugas. "Y por último me pongo la crema que nutre intensamente y mejora los signos de la edad que ya no son pocos", explicó.

"Sí, como ya veis me tomo muy tiempo y cuido mucho la piel porque es fundamental", dijo Vicky. Unos productos que la diseñadora detalló que no es necesario usar todos, pero que sí que hay que intentar "tener una buena crema y un buen limpiador". ¡Apuntado!