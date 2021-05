6 may 2021

Conseguir unos abdominales marcados no resulta sencillo, especialmente si nadie te explica cómo hacerlo. Sin embargo, el codiciado six pack podría no estar tan alejado de nuestras posibilidades como la mayoría de humanos –no poseedores de semejante atributo visible- pensamos. La influencer y reina del ejercicio físico y la vida saludable Vikika Costa está más que acostumbrada a que todo el mundo le pregunte cómo consigue un abdomen plano y definido. Y ha decidido compartir las claves.

Según explica Vikika, la mayoría de los medios siempre le pregunta si es tan difícil conseguir que se marquen las abdominales. Ella tiene la respuesta bien clara: no. Y aunque insiste mucho en que lo más importante es sentirse bien con una misma, si queremos marcarnos un objetivo físico que contemple unos abdominales bien definidos, podemos conseguirlo.

Vikika Costa hace hincapie en que no hay que vivir en el gimnasio ni pasar hambre para marcar abdominales pinit

La clave no es pasar hambre ni mudarte al gimnasio a vivir. “Se trata de ser constante, ser capaz de construir hábitos que con el tiempo te llevan a conseguir tus objetivos” –explica Vikika. “En realidad, el mayor esfuerzo es ser capaz de construir ese hábito, luego ser constante es más sencillo”.

Para que lo construyas de manera correcta y consigas tu ansiado six pack, no pierdas de vista las recomendaciones de la entrenadora:

-Cuida tu alimentación: no se trata de eliminar las grasas, sino de apostar por las saludables ¡Y no pases hambre! Tu cuerpo necesita combustible para rendir, solo tienes que elegir el más adecuado.

-Realiza actividades de fuerza solo de 40 a 60 minutos. No hace falta más.

-Haz cinco días de ejercicio a la semana.