6 may 2021

Cuando TikTok llegó a nuestras vidas pensamos que era una red social para adolescentes, pero los adultos quedamos atrapados por la plataforma (aquí te contamos la razón). Aunque las coreografías de baile están a la orden del día o los trucos beauty (como la mejor idea para teñir el pelo de cualquier color) y son muchos los productos de belleza que se han convertido en virales gracias a los tiktokers y su público (deberías echarle un vistazo a esta base de maquillaje que deja un acabado de filtro de Instagram), las fit stars –o estrellas del fitness- han encontrado su hueco y, a juzgar por el éxito que tienen, han llegado para quedarse.

De media, un usuario de TikTok pasa 46 minutos al día en la red social. La plataforma, que desde que aterrizó en nuestros teléfonos ha crecido a un ritmo vertiginoso, funciona porque cumple con una de las máximas en redes sociales: nos conecta con personas. Y como los influencers lo saben, han aprovechado el espacio. ¿Cómo? Pues en el caso de los abanderados de lo sano y el universo fitness en general, comparten sus rutinas y sus claves de entrenamiento. ¡Y funcionan! Si quieres probar a entrenar sin salir de casa (y sin costearte un entrenador personal), echa un vistazo a estas cuentas. Nosotras las hemos probado y, advertida estás, son adictivas.

Demi Bagby, el fenómeno del Crossfit femenino que se ha hecho viral

Atleta, 20 años, apodada “american ninja”. Demi Bagby (demibagby en TikTok) se lesionó la espalda baja y empezó a compartir sus rutinas de recuperación y sus tablas de ejercicio. ¿El resultado? Solo en TikTok ya tiene 13.8 millones de seguidores -¡y creciendo!-. Tiene unas abdominales de hierro que para nosotras las quisiéramos, una edición de vídeo que te ayuda a ponerte las pilas y unos temazos musicales que dan subidón.

inspiradora, incansable y muy divertida. Nos encanta el buen rollo que desprende. pinit

Antonie Lokhorst, el holandés que conquistó TikTok con la calistenia

Tiene 4.3 millones de seguidores en TikTok, 23 años y un buen puñado de marcas y patrocinadores rifándoselo. Cuando subió un vídeo haciendo calistenia, poco podía imaginarse que en solo cuatro días llegaría a arrasar alcanzando más de diez millones de reproducciones. Convertido en uno de los FitTok por excelencia, nos divierte escucharlo entrenar al ritmo de Mario Bros o compartiendo rutina con sus gatos. Puro amor.

Hasta los medios especializados se han hecho eco del fenómeno de Antonie Lokhorst pinit

Jen Selter, el culo perfecto de Instagram

Es una de nuestras fit trainers favoritas. Ya os contamos cómo la historia del culo más famoso de Instagram consiguió que Jen Selter ganara una legión de adeptos (puedes recordarla al final, en los artículos recomendados). Aunque nosotras la tenemos más controlada en Instagram, es otra de las reinas de TikTok (puedes encontrarla como jenselter) y cuentan con más de 850.000 seguidores. De esta red nos encantan las propuestas de snacks saludable que comparte, pero también los ejercicios que nos hacen motivarnos para conseguir una retaguardia como la suya.

Te recordamos que antes de lucir las posaderas que le vemos ahora en las fotos, Jen Selter tenía un aspecto bien distinto. Así que sí, se puede. pinit

Des Pfeifer, las mamás también pueden hacer ejercicio

Ojo con escribir bien su usuario (desb___) –lleva tres guiones bajos-. En cualquier caso, no tendrás problema en encontrarla. Es una entrenadora certificada que ha demostrado a través de su propia experiencia que se puede ser mamá o estar embarazada y adaptar los entrenamientos. Tiene una aplicación propia, pero a través de su cuenta de TikTok, donde tiene 298.000 seguidores, comparte un montón de cosas (esto no tiene nada que ver con las rutinas, pero querrás masticarle los mofletes a su bebé).

Las mamás cuentan con mucho menos tiempo pero hay rutinas adaptadas y súper eficaces también para ellas. pinit

Jennifer Tavenier, la mujer con la tripa más plana y dura de la historia

Ojito cuidao. No te asustes cuando veas el abdomen de Jennifer Tavenier (minneninja en TikTok). No es que busquemos ese nivel de musculatura –o sí, cada una lo que quiera- ni que nuestro objetivo sea un six pack válido para partir almendras sobre él, es que de su cuenta nos encanta cómo ayuda a trabajar objetivos definidos. Su millón de seguidores están más que acostumbrados a las rutinas para reducir cartucheras, las específicas de abdominales inferiores y, en general, todo lo que tenga que ver con conseguir una tripa plana.