5 ago 2020

Compartir en google plus

La generación Z no deja de sorprendernos, y es que después de ver el truco viral para elegir la base de maquillaje correctamente o enseñarnos un sérum antienvejecimiento muy barato que arrasó en ventas, Tiktok ha vuelto a darnos una lección beauty con un tipo de coloración ideal para quienes no se atreven con los cambios de look más radicales o las locuras de las famosas de pasarse de rubias a morenas de la noche a la mañana.





VER 7 FOTOS Los siete tintes temporales con los que cambiar tu pelo en segundos

Hablamos de la técnica que se conoce como 'underdye hair' y que puso de moda Dua Lipa con su melena bicolor. Aunque las posibilidades y los juegos de color son mucho más sutiles que los de la cantante, como el que le hemos visto a la influencer Charli D'Amelio, que ha combinado su negro natural con un tono azul muy bonito.

Una opción perfecta para lucir los colores fantasía cuando quieras y sin estropear el cabello por completo como han hecho las famosas durante la cuarentena. Este tipo de tinte de pelo se quedará sobre la nuca y hasta las patillas, y no se verá si no haces un recogido con el pelo.

Recuerda solo teñir la capa inferior con el tono que elijas. Aunque si la base es oscura hay que decolorar toda la zona para que coja el pigmento del producto. ¿Te atreves?