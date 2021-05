7 may 2021

Estamos tan acostumbradas a ver a Elsa Pataky darlo todo en su feed de Instagram arrastrando pesos y haciendo entrenamientos de boxeo y kick boxing que se nos había olvidado lo fundamental: Elsa Pataky es una gran fan del yoga y acaba de confesar en sus redes sociales que es a esta disciplina a la que achaca su buena forma física y el 90% de su paz mental. “Aprender a estirar mis músculos a través del yoga y del pilates ha transformado de verdad mi cuerpo y me sirve para encontrar calma incluso en los días más atareados”, ha explicado la actriz. No es una sorpresa total, porque la actriz ya había compartido en alguna ocasión en sus redes sociales que realmente necesita irse de retiro de yoga una vez al año para mimar su cuerpo con las asanas más estilosas realizadas en los entornos naturales más impresionantes (privilegios de ser una celebrity mundial y vivir en Australia). Pero no está de más que nos recuerde cuál es el tipo de yoga que mejor le ha ido para cultivar su cuerpo y su mente a la vez. ¿Preparadas?

Qué tipo de yoga es el mejor según Eksa Pataky

Yoga y celebrities son dos conceptos que parecen ir de la mano desde hace ya tiempo. Gisele Bündchen, Amaia Montero, Karlie Kloss, Cristina Pedroche, Sara Carbonero, Tamara Falcó, Miranda Kerr… la lista de famosas que se declaran fans de esta disciplina es cada día más larga.

En el caso de Elsa Pataky la actriz es una auténtica yogui capaz de las asanas más exigentes y se ha declarado una enamorada de un tipo de yoga en concreto: el vinyasa flow yoga (al que le gusta añadir de vez en cuando unos cuantos push ups o un poco de trabajo en los abdominales). “Descubrí el vinyasa flow yoga en Los Ángeles, en un estudio de yoga de Santa Mónica. Es el yoga más intenso, prácticamente como un entrenamiento de gimnasio”, explicaba la actriz hace tiempo.

En este tipo de yoga las diferentes asanas se encadenan unas con otras sin hacer pausas y controlando los movimientos y la respiración en todo momento. Al terminar una sesión de vinyasa flow yoga no es extraño acabar con la camiseta empapada por eso Elsa Pataky considera que este tipo de yoga es una parte más de su entrenamiento, una práctica que luego complementa con los espectaculares ejercicios de fuerza y cardio con los que suele impresionar a sus fans de Instagram.

Elsa Pataky practica vinyasa flow yoga seis días a la semana (aunque sea solo una serie de seis minutos). Pero además destaca que el verdadero beneficio que le aporta la práctica casi diaria de esta variante del yoga no solo es evidente en la tonificación de sus músculos sino que su ratito de yoga diario le proporciona una forma sencilla de relajarse y concentrar de nuevo su atención huyendo del “ruido” de su vida diaria.

Como Elsa Pataky tiene un gran corazón y sabe que no todo el mundo puede con una sesión de vinyasa flow yoga la actriz ha aprovechado la ocasión para recomendar el plan de cuatro semanas de yoga de la app Align ideal para no iniciados en el yoga que deseen descubrirlo… aunque es una recomendación con truco, la pp fue un lanzamiento que Elsa Pataky realizó junto a su marido, Chris Hemsworth, y los tutoriales corren a cargo del centro de yoga con el que entrena la actriz, Centr.